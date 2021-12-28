明基醫擴大醫療市場入股康科特 股價直奔漲停鎖住

明基醫 (明基三豐) (4116-TW) 擬斥 1.9 億元取得康科特 (6518-TW) 最多 40% 股權，市場看好雙方結盟後，明基醫將可擴大醫療管理領域布局，今 (28) 日股價跳空漲停，鎖在 30.55 元，創 5 個月來新高、康科特也開高，最高來到 18.1 元，上漲近 4%，登近一年半高點。

明基醫主要布局三大領域產品，包括手術室、診斷與治療等相關醫療設備，輸液、呼吸照護、個人防護等醫用耗材，以及口腔與聽力等醫療服務產品。

明基醫近期積極擴大醫療服務領域，看準老年化趨勢，銀髮醫療照護將迎來新商機，因此擬入股醫療管理顧問公司康科特開拓新市場。

明基醫將分兩階段入股康科特，其中擬以每股 12 元、約 1 億元參與康科特私募案取得 25% 持股；其餘則預計以每股 18 元公開收購康科特 15% 股權，預計兩項交易完成後，將持有康科特 40% 股權。

至於其他領域布局，總經理管新寶提到，去年因應疫情擴大口罩銷售，提供防護口罩、醫用口罩、外科口罩、FFP2 口罩等，今年第四季則開始供應 N95 口罩。

口腔方面，明基醫今年新增口掃機與校正膜片，帶動業績成長，預計明年將上市新一代口掃機、3D 印表機等。