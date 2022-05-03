5/9起入境檢疫縮短至7+7 110萬劑莫德納疫苗到貨

新加坡、菲律賓等東南亞國家已開放邊境，但台灣仍陷本土疫情風暴，今 (3) 日新增 23102 例個案，不過，考量 Omicron 變異株潛伏期較短，為兼顧防疫量能，指揮中心宣布，自 5 月 9 日起，入境檢疫天數縮短為 7+7，第 7 天檢疫期滿要做一次快篩；此外，我國採購第 6 批莫德納疫苗 110.61 萬劑，下午已運抵桃機。

指揮官陳時中說明，旅客於入境時 (第 0 天) 須依現行措施進行 PCR 檢測，檢疫期滿當日 (第 7 天) 執行 1 次快篩，另提供 1 支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用，第 8 天起接續自主健康管理 7 天。

陳時中指出，家用快篩試劑會由各國際港埠人員於入境時發放，不過，未滿 2 歲的居家檢疫者，檢疫期滿當日須採 PCR 檢測。居家檢疫 7+7 新制場所，以自宅或親友住所 1 人 1 戶為原則，如家戶無法符合 1 人 1 戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成 7 天檢疫。

不過，同日入境家屬或同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住一室，但單人房型小，建議以不超過 2 人同住為原則。

國內今天新增 23102 例本土個案，並新增 25 例中重症，另有 5 例死亡個案。醫療應變組副組長羅一鈞指出，這 5 例死亡個案皆沒有打任一劑疫苗，且有慢性疾病，如糖尿病、中風等，呼籲民眾要盡快接種疫苗。

政府持續鼓勵民眾施打 COVID-19 追加劑，陳時中表示，今年第 6 批採購莫德納疫苗 110.61 萬劑，下午運抵桃園國際機場，本批效期至 8 月 18 日。台灣已於去年 7 月 22 日與美國莫德納公司簽署 2 年共 3500 萬劑疫苗供應合約，今年預定供應 2000 萬劑疫苗。