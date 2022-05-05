修正後的台股 有無便宜貨可低接？

聯準會利率會議結束後，國際股市迎來了反彈。

升息兩碼這件事沒什麼意外，主要這次聯準會主席提到後續並沒有考慮一次升三碼這樣積極的舉動，市場對於今年全年總共升息的次數也降了兩碼，偏鴿派的態度緩和了觀望及緊張情緒。

不過這樣的結果其實早已有跡可循，從近期經濟數據表現不佳就能推敲出，聯準會主席幾乎不太會採取太激進的動作，來更加拖累已經有衰退訊號的經濟。

因此筆者對於此次行情利空出盡，本來就在預期中，但到底會有多少幅度？會不會要就此走波動向上趨勢？目前來看還有些困難，主要是既然經濟數據表現平淡，那經濟衰退的隱憂還是在，這是基本面的利空；而後續升息跟縮表速度或許大致符合聯準會規劃，但一樣會有資金面的利空。

所以在這一波國際股市回檔後，要馬上點燃多頭火種可能還是有難度，若後續盤勢還是讓人興奮不起來怎麼辦？別擔心，盤勢修正後肯定還是會有值得撿便宜的標的。

先來看看網通類股，其實從上市通信網路類股指數來看，這一波幾乎都是沿著月線上攻，比起大盤強勢很多，而不少個股都處於相對低位階，主要受去年上游零組件缺料問題，導致台廠網通廠毛利率被壓抑影響，普遍都經歷了營運逆風，在去年年底及今年，缺料利空慢慢緩解後，最壞狀況已經過去。

今天來看網路交換器廠智邦 (2345-TW)。

智邦是國內網通大廠，股價雖然在比較低的位置，但是 3 月營收可是相當亮眼，達到 67.5 億元，年增 30% 月增 81%，創下了新高。未來產業面在雲端基礎建設、資料中心升級、交換器需求高漲下，營運可以樂觀看待。

之前中國疫情關係有影響到智邦營運，2 月時子公司配合大陸政府防疫政策停工，影響智邦營收幅度還好只有個位數 %，在訂單暢旺下，3 月產能已經可以彌補，後續有機會再受影響，但幅度判斷都屬可以接受的範圍。

智邦後續將持續受惠 Data Center 的交換器升級需求，目前現階段進到了 400G 的升級過渡階段，400G 雖會慢慢變成主流，但速度暫時還有待時間發酵，整體 400G 交換器供應鏈上還是有延續去年晶片短缺問題，也一定會有導入高階產品，價格偏高、需求有限的情況，因此預期要見到營運爆發可能不易，但至少代表需求可以延續更長時間。

除此之外，智邦也積極開發電信應用市場，5G 已經談了很多年，相關廠商也都藉著 5G 炒了幾波，但實際貢獻到營收確實還有很多空間，智邦看好後續 5G 普及率提升，計畫增加更多投資及資金準備；將發行總額 40 億元的無擔保可轉債來吸引、留下人才；從財務角度來看這屬於支出項，但對於未來企業持續搭上 5G 商機有很大幫助。

最後一點，有趣的是，在聯準會會議結束，台股反彈大漲當天，不少網通個股像啟碁 (6285-TW) 下跌 6.78%、中磊 (5388-TW) 下跌 4.00%、智易 (3596-TW) 下跌 2.81%、仲琦 (2419-TW) 下跌 2.88%，看起來是先前抗跌的網通廠，在台股資金沒有全面擴大情況下，被抽移出來，上演補跌走勢；智邦 (2345-TW) 就顯得相對抗跌，僅下跌 0.85%，相對強弱勢的比較上來看，是否也在後續有相對強勢表現，值得持續留意。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」

20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞，從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑。

>>> 立即加入

>>> 閱讀更多精彩文章

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。