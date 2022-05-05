生產成本急劇增加 汽車零件大廠博世：將會轉嫁給客戶

德國汽車零件供應商博世 (Robert Bosch GmbH) 表示，俄烏戰爭提高了原本就已經很高的生產成本，將不得不將增加的成本轉嫁給客戶。

博世是全球最大的車用零組件供應商。 博世財務長 Markus Forschner 表示，由於能源、原物料和物流成本急劇增加，公司營運成本正在顯著上升。不僅汽車製造商需要轉嫁成本，汽車零件供應商也不得不如此。

該公司也指出，晶片短缺持續、中國新冠肺炎疫情重燃，導致全球汽車產量增幅將低於原先預期，光是靠產量已經無法填補成本的漲幅。

博世執行長 Stefan Hartung 曾表示，就連製造晶片的設備，也需要晶片才能運轉，所以會有供不應求的問題。公司期望到 2023 年可以恢復正常的營運。

自疫情爆發以來，全球汽車業就面臨車用晶片及其他重要零組件短缺的問題，如今，俄烏戰爭爆發更是加劇了供應鏈困境。烏克蘭為多家汽車廠供應車用線材，供應歐盟汽車生產商的重要車用線材中有 10% 至 15% 來自烏克蘭。俄羅斯則出口鎳、鈀金等車用金屬。

在俄烏戰爭爆發前，標普全球旗下汽車研究部門 S&P Global Mobility 曾預測全球汽車製造商今年將生產 8400 萬輛汽車，明年預估生產 9100 萬輛汽車。如今，在戰爭爆發後，該機構預估今年和明年的汽車產量將低於 8200 萬輛和 8800 萬輛。

由於晶片短缺，許多汽車製造商開始也不得不刪減部分汽車內裝配備和選項，像是犧牲無線充電、收音機和燃油管理模組等。電動車巨頭特斯拉也在晶片短缺的情況下，開始出售沒有 USB 接口的電動車。