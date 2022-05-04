資本集團助您駕馭市況 實現長期投資目標

預估 2022 年全球經濟增長可能較 2021 年放緩，通膨預料將高居不下及地緣政治的影響，今年市場面臨波動挑戰。如何在波動市場中能仍繼續前行，是主動式資產管理專家首重任務。中租投顧總代理資本集團榮獲 2022 年晨星 (台灣) 最佳基金公司大獎榮耀，另旗下資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亦獲得理柏台灣 2022 環球新興市場當地貨幣債券十年期獎項。

資本集團於 1931 年成立，至今擁有逾 90 年歷史，目前總資產管理超過 2.7 兆美元 (註 1)，為全球規模最大、經驗最豐富的資產管理公司之一，豐富的經驗及專業投研能力深獲肯定。資本集團作為全球投資人值得信賴的品牌，在日益複雜的市場環境，將持續把關客戶資產組合度過各景氣循環，以實現長期投資目標。(註 1) 資料來源：資本集團，截至 2021 年 12 月 31 日

身為歷史悠久的主動式資產管理專家，資本集團長期積極為投資人提供全球投資機會，例如當前市場面臨通膨急速升溫、升息等挑戰，地緣政治不明朗因素帶來日益沉重的壓力，應對瞬息萬變的投資市場，以獨特的「多重基金經理制度」（The Capital System）強化投資風格及分散風險。多重基金經理制度將每檔基金分成獨立的投資組合，讓基金經理可以根據自己的投資理念進行投資，同時降低整體投資組合的波動性，讓基金管理團隊保有獨立，且堅定信念的投資決策和多樣化視角，重視以紮實研究分析帶給投資人長期回報。

2022 上半年已近尾聲，預估美國聯準會採積極升息以對付高物價及通膨，在全球經濟復甦過程中，通膨的上升為必然現象，在此環境下反而有助於風險性資產表現。中租投顧副總經理蘇皓毅認為，市場所關注的美債殖利率曲線倒掛對經濟走弱的預測能力降低，然而地緣政治風險將重置全球貿易經濟新秩序，故投資建議上，可善用不同資產做佈局，掌握資產輪動和經濟復甦契機，重視長遠投資視野的重要性。

蘇皓毅指出，資本集團嚴謹的投資策略備受肯定，不僅榮獲今年晨星 (台灣) 最佳基金公司肯定，旗下固定收益基金也連續多年得到台灣理柏基金獎肯定，其他旗艦股票基金如：資本集團新視野基金 (盧森堡)、資本集團新經濟基金 (盧森堡) 亦別具特色，證明資本集團在不同領域下的投資實力。邁向未來，資本集團將與中租投顧共同努力，提供台灣投資人更多元化的產品及服務，持續耕耘成為國內投資人首選的基金品牌。歡慶資本集團榮獲晨星基金獎肯定，即日起至八月底，透過中租基金平台申購資本集團系列基金，享申購零手續費優惠 (註 2)，投資人不妨趁此波優惠，進場分批布局掌握長線投資成果。(註 2：優惠活動期限請依照中租基金平台官網公吿為準)

了解資本集團優惠: https://ezfundstw.pse.is/45qhpz

資本集團 獲獎榮耀

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