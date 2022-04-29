〈鴻海股東報告書〉變數增 昂ICT產業波動更難掌握 精緻管理保持領先地位

鴻海 (2317-TW) 股東會營業報告書出爐，董事長劉揚偉表示，ICT 產業巨大的季節性波動，在環境更為多變下，未來變化也更難以預測與掌握，不過，鴻海以精緻管理實力，創造產業最大的進入門檻，從容面對產業競爭，在主要客戶與產品的表現上，仍然穩居領導地位。

劉揚偉表示，ICT 產業巨大的季節性波動，是讓許多廠商非常難以應對的行業特性，加上技術日新月異，使得產業競爭壓力日益激烈，且近期地緣政治、疫情對供應鏈的影響，以及通膨、各國開始採取緊縮的貨幣政策、調高利率等，都使得環境更為多變。

不過，劉揚偉強調，鴻海在管人才、管資金、管物流、管技術累積了將近五十年的精緻管理實力，創造了產業最大的進入門檻，也不斷加強上下游整合、提高技術層次、穩定量產以及成本管控，憑藉龐大規模、多様化客戶與產品、強大的執行力，來克服這些挑戰。

劉揚偉表示，將持續強化與客戶的緊密度，並即時回應客戶與市場的需求，也因為區域化製造的產業發展趨勢，集團透過布局全球，來因應此變局，也持續密切關注總體環境變化，審慎擬定最佳經營策略。

此外，目前世界各國陸續推動環保相關法規，全球一線品牌客戶也制定了高標準的供應商守則，嚴格要求全體供應商遵循。公司將永續發展貫穿在研發、開發、量產過程中，以實現綠色減碳製造目標，持續追蹤可能法律環境變化，並積極提出因應策略，以降低經營風險。