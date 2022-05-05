22檔ETF公告配息 這兩檔股債ETF配息率逾6%

ETF 最近陸續公告配息，根據 CMONEY 統計，截至 5 月 4 日止共有 22 檔公告預估每單位配發金額 (元)，以 5 月 4 日收盤價預估年化配息率，5 月配息的債券 ETF 以 00794B 群益 7 + 中國政金債 6.03% 表現最佳，股票 ETF 部分則是 00878 國泰永續高股息 6.8% 表現最佳，這 2 檔都有 6% 以上的配息率。

進一步以今年以來的報酬率表現來看，僅 00794B 群益 7 + 中國政金債 1.94% 與 00860B 群益 1-5 年 IG 債 0.37% 維持正報酬；而群益 7 + 中國政金債 ETF 預估年化配息率為 6.03%。

群益投信表示，現行在台灣掛牌交易債券 ETF 檔數眾多，追蹤的標的類型包括中國政金債、美國公債、高評級公司債、產業債等等，大多具備配息機制，對於期望透過 ETF 享受配息、甚至是打造固定現金流支應退休生活所需的投資人來說，債券 ETF 堪稱是相對合適的投資工具。

群益 7 + 中國政金債 ETF(00794B) 基金經理人曾盈甄表示，受到人行持續維持穩定貨幣政策、人民幣匯率穩定升值，且海外機構法人陸續匯入境內持有中國債券推升的三大利多因素，讓中國政金債表現穩健向上。

面對全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，且其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。

曾盈甄表示，中國目前仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，加上主要債券指數持續將中國債納入全球主要債券指數效益持續發酵，預期海外投資人將仍增持中國債，皆有利中國政策性金融債淨值表現。建議投資人可將中國政金債納入資產配置組合中，分散投資風險。



