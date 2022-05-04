台股交投清淡16600點得而復失 三大法人買超5.19億元

美股周二全面收漲，台股今 (4) 日由航運股領漲，電子、金融也回神，大盤一度漲逾百點，站上 16600 點，但成交量能低迷，多頭無力追價，加權指數終場上漲 66 點，收在 16565 點，三大法人合計買超 5.19 億元，外資買賣意願不高。

市場關注 Fed 即將公布的利率決策會議結論，台股今天成交值仍不足 2000 億元。觀察三大法人資金動向，外資今天觀望氣氛濃厚，僅小幅賣超 0.61 億元；投信買超 9.11 億元，為連 15 買，累計買超台股 233 億元；自營商賣超 3.29 億元，為連續 10 個交易日賣超。三大法人合計買超 5.19 億元。

晶圓代工廠聯電尾盤急拉，上漲逾 2%，收在全場最高 48.3 元，聯發科、鴻海、廣達等權值股上漲超過 1%，台積電最高來到 537 元，但尾盤漲幅收斂，以 534 元作收；金融股方面，由富邦金、國泰金雙雄領漲，但玉山金、上海商銀等賣壓仍偏重。

上市運輸類股指數今天上漲約 2.6%，為盤面最強勢族群，其中，中航、中櫃、捷迅均亮燈漲停，貨櫃三雄方面，長榮終場漲逾 3%，陽明、萬海也有 1-2% 的漲幅，散裝航運族群受惠運價走揚，慧洋 - KY 大漲逾 6%，四維航、新興、台航等上漲 2%。

半導體族群今天吸引資金進駐，其中，IC 設計股富鼎擬配息 6 元，首季 EPS 高達 3.53 元，激勵股價攻上漲停 100 元；新唐、凌通、凱鈺勁揚 7-8%，創意、原相、立積漲勢也很強勁。矽晶圓廠環球晶樂觀看待 2022-2025 年的營運展望維持不變，今天股價大漲 4.6%，母公司中美晶也上漲逾 2%。

中國河南鄭州今起封城一周，但富士康位於航空港區可封閉生產、不受影響，加上市場傳出蘋果 Apple Car 可望委由鴻海代工，激勵鴻家軍股價表現，鴻海 (2317-TW) 一度漲近 2%，終場收 104 元，正達強勢亮燈漲停，乙盛 - KY、廣宇、建漢、鴻準、台揚等泛鴻海集團股漲勢也不俗。