金管會點頭 六壽險業今年合計將發放現金股息500億元

金管會今 (4) 日宣布，已核准 6 家壽險發放 2021 年度的現金股利，合計發放金額共約 500 億元，據悉，受惠於壽險業獲利創新高，今年堪稱是壽險業獲核准發放金額最高的一年。

這 6 家獲核准的壽險業分別為國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、南山人壽、遠雄人壽與保誠人壽；目前僅剩台灣人壽與合庫人壽已遞件，但還在審核中尚未獲得核准。

壽險業去年稅後純益合計高達逾 3600 億元，獲利亮眼刷新歷史紀錄，包括國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、南山人壽、遠雄人壽、保誠人壽、台灣人壽與合庫人壽等 8 家壽險業分別向金管會遞件申請發放股息，金額估約 600 億元。

值得注意的是，獲得金管會核准發放股息的南山人壽，是 2011 年 8 月潤成投資入主後首度發放現金股息，根據南山人壽自揭資訊，預計擬配發 61.46 億元現金股息。

至於壽險雙雄部分，國泰人壽日前公告，擬配發 239.18 億元現金股息；富邦人壽今天也公告，規劃擬配發 155.78 億元現金股息

金管會表示，壽險業遞件申請發放現金股息，皆已事先與保險局溝通，發放股息規劃也已考量接軌 IFRS17 與資本市場波動等因素，在申請金額合理性的前提下，金管會就會核准發放。



