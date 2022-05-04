全訊首季EPS 0.86元 全年拚逐季成長

砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW) 今 (4) 日公告首季財報，受政府標案出貨排程影響，單季純益下滑至 5768 萬元，季減 26.2%、年減 13.9%，每股純益為 0.86 元；不過 4 月政府標案等相關國防產品出貨已有明顯回溫，全訊表示，依目前訂單排程、產品組合評估，今年營收、獲利都將逐季成長。

全訊首季營收 1.88 億元，季減 20.3%、年減 20.85%，毛利率 49.96%，季減 12.41 個百分點、年減 2.11 個百分點，營益率 28.33%，季減 12.19 個百分點、年減 8.09 個百分點，稅後純益 5768 萬元，季減 26.2%、年減 13.9%，每股純益 0.86 元。

全訊今日也公告 4 月營收達 7085.6 萬元，月增 36.1%、年增 4.4%，反映國防產品出貨已自第二季起逐步增加，累計前 4 月營收達 2.59 億元，年減 15.9%。

全訊深耕國防軍工市場，近年效益逐步發酵，全訊指出，目前國防相關訂單多以政府標案為主，採複數年技術標方式進行，旗下國防用功率放大器 (PA) 相關模組、次系統出貨量，過去三年年增率均維持在 2 成以上，在手訂單能見度已達 2024 年。

除國內政府國防相關標案外，全訊指出，今年也積極發展海外市場、商用領域產品，樂觀預期今年對歐洲、美國、以色列等軍工設備客戶出貨量將穩健成長，商用高頻產品也正與客戶進行送樣測試，首波瞄準 5G 毫米波的小型基地台、低軌道衛星的地面接收站市場。

產能規劃上，全訊表示，預期新廠設備將在今年上半年完成搬遷、測試，下半年開始加入生產行列。