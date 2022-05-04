宸鴻首季本業虧轉盈EPS 0.58元 Q2營收估減15%

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (4) 日公布首季財報，在筆電、平板需求維持強勁下，本業轉虧為盈，單季純益 2.35 億元，季增 99.15%、年減 32.86%，每股純益 0.58 元，展望本季，法人預期，宸鴻將進入產業傳統淡季，估營收將較首季季減約 10-15%。

宸鴻首季營收 250.92 億元，季增 3.93%、年減 14.03%，毛利率 3.89%，季增 0.1 個百分點、年增 1.03 個百分點，本業也由上季轉虧為盈，營益率 0.3%，年增 0.07 個百分點，稅後純益約 2.35 億元，季增 99.15%、年減 32.86%，每股純益 0.58 元。

宸鴻說明，首季營收較前一季成長，主因是供應鏈問題趨緩，加上平板 (7-11 吋)、筆電 (11-16 吋) 需求仍強勁，單季營收分別季增 11%、3%，營收比重方面，11-16 吋占比最高達 50%，7-11 吋占 25%，7 吋以下小尺寸產品則占約 18%，與上季相當。

宸鴻指出，首季營業費用為 9 億元，較前一季下滑，主因是去年底提撥年終績效獎金，另外也提列因塞港造成的應收帳款逾期呆帳所致，相關帳款已在首季迴轉認列，業外方面，首季淨利息收入約 160 萬元，匯兌收益則有約 8300 萬元。

宸鴻今日也公告 4 月營收，單月營收降至 68.1 億元，月減 35.5%、年減 25.8%，雖然宸鴻中國主要生產據點廈門並未受封城直接影響，但終端、供應鏈狀況也連帶影響客戶拉貨，累計宸鴻今年前 4 個月營收達 319.05 億元、年減 16.8%。