全訊國防訂單穩1月營收寫同期高 二廠本季量產

砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TW) 今 (7) 日公布元月營收，在國防訂單穩健挹注帶動下，單月營收達 8043.6 萬元，月增 8%、年增 16.31%，創歷年同期新高，全訊表示，未來將持續爭取國防新標案訂單，此外，因應需求成長，後端模組新廠本季也將進入量產。

全訊指出，1 月營收維持高檔，主要受惠國防相關 PA 產品出貨持續提升，相關軍用訂單維持既定時程如期交貨，由於國防軍工產品標案規格嚴謹、認證期間長，供應商更換不易，因此目前國防軍工訂單能見度最遠已達 2024 年。

因應國防訂單成長、新領域開發需求，全訊去年也規劃興建二廠作為後端模組應用，相關設備去年底已到位，新產能估從本季開始量產、貢獻，助推營收進一步成長，若新產能如預期開出，全年營收將可望挑戰 20 億元大關，較去年倍增。

除國防領域應用外，全訊近年也積極開拓商用產品，其中，與國內外廠商共同研發的商用 5G 小型基地台、低軌道衛星通信毫米波 PA 產品，目前皆已進入送樣測試階段，預期都將成為未來成長動能之一。

另一方面，英特磊 IET-KY (4971-TW) 今日也公布元月營收，同樣受惠各產品需求強勁、遞延訂單出貨帶動下，單月營收達約 7251.9 萬元，月減 10.2%、年增 16.57%，也創下歷年同期新高。