國內醫療量能吃緊 輕症80歲以上才可住院、不超過5天為原則

國內今 (4) 日新增 28420 例本土個案，另確診個案中新增 5 例死亡，其中一位 20 多歲無慢性病女性，已完整接種 3 劑 BNT 疫苗，發病後 6 天仍不治；由於醫療量能越來越吃緊，疫情指揮中心宣布調整輕重症分流收治，即日起，除懷孕 36 周以上，未滿 80 歲輕症者不再收治醫院，住院天數不超過 5 天為原則。

國內社區疫情持續擴大，確診病例遽增，指揮官陳時中表示，考量 Omicron 病毒株特性，以輕症及無症狀為主的快速傳播模式，為擴大醫療應變量能，即日起調整 COVID-19 確定病例輕重症分流收治原則，以確保醫療量能及確定病例即時獲得醫療照護。

陳時中說明，無症狀或輕症的成人確診者，除了年齡 80 歲以上或懷孕 36 週，仍收治於醫院，年齡 70-79 歲、65-69 歲且獨居者、懷孕 35 週以內，或無住院需要但不符合居家照護條件者，安排入住加強版集中檢疫所 / 防疫旅館；年齡 69 歲以下，且符合居家照護條件、非 65-69 歲獨居者，採居家照護。

至於兒童方面，出生未滿 3 個月且有發燒、出生 3-12 個月且高燒 (>39 度)，且經醫師評估有住院治療必要者，收治於醫院。此外，若為血液透析病人，得依地方衞生局規劃，安排居家照護，並於指定之透析診所或醫院接受血液透析治療。

陳時中表示，醫院收治的無症狀或輕症確診者，住院天數以不超過 5 天為原則，倘經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院；未符合解除隔離條件者，下轉返家進行居家照護至隔離期滿。

此外，繼昨天到貨 110.61 萬劑莫德納疫苗後，陳時中表示，今天下午又有 111.55 萬劑運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，效期至今年 8 月 20 日。

國內今天新增 1 名年僅 20 多歲的死亡個案，沒有慢性病，已完整接種 3 劑 BNT 疫苗，4 月 26 日出現腹痛、上吐下瀉症狀就醫，當晚 PCR 陽性確診，採居家照護，但 4 月 29 日時因為症狀未改善，送醫檢查發現血壓不穩，有敗血症狀況，5 月 1 日出現心室顫動，經醫療團隊急救無效過世，死因為 COVID-19 肺炎合併敗血性休克、多重器官衰竭。