調查：91%上班族照常慶祝母親節 商機上看492億元

5 月 8 日就是母親節，儘管本土疫情持續延燒，但根據 yes123 求職網調查顯示，有高達 91.4% 的上班族表示，仍有計畫慶祝母親節，預估每人平均預算落在 5857 元，換算下來，今年上班族帶來的母親節商機將上看 492 億元。

yes123 求職網發言人楊宗斌認為，近期疫情延燒，影響民眾外出消費、聚會與旅遊意願，也波及餐飲業、烘焙業、百貨量販業的母親節檔期，不過，今年皆有提早開跑跡象，甚至主打外送、到府服務，或多或少可彌補下滑的業績。

根據調查，今年母親節最主要的慶祝方式為家人聚餐 (83.3%)、送禮物 (74.6%)，以及買蛋糕慶祝 (38.9%)、家人出遊 (16.9%)。其中 91.4% 上班族有計畫慶祝，花費約為 5857 元，若以全體受僱就業者 918.2 萬人為基準，推估今年母親節商機有望上看 492 億元。

調查也顯示，職場媽媽自評目前的生活疲勞指數，平均落在 77.5 分，略高於去年的 77.3 分，創 3 年新高；其中，甚至有 16.6% 自認達到 100 分 (滿分) 的狀態。

若以行業別交叉分析，職場媽媽疲勞指數前五名，依序為餐飲住宿與休閒旅遊、大眾傳播與公關廣告、醫護與生技、金融保險與會計統計及文 (補) 教業。

除了原本工作與家庭焦慮感，調查更發現，因為過去 2 年疫情關係，60.2% 的職場媽媽透露，會擔心今年收入減少；72.6% 會擔心今年的就業環境變差。若因防疫需求，職場媽媽需要照顧小孩生活起居，其中 82.2% 傾向選擇在家上班；僅 17.8% 傾向請防疫照顧假。

楊宗斌表示，除子女外，職場媽媽可能還要照顧長輩 (公婆、父母)，以及分擔丈夫扛家計的責任，她們在家裡是「三明治族」，同時出門工作，還要面對來自公司的績效要求，生活呈現「四頭燒」。因此，他提醒，要學習適時與適度放鬆、休息，不然恐怕會承受不住壓力，導致身心狀態崩潰。