德國3月出口月減3.3% 遠遜市場預測 (圖片：AFP)Tag德國貿易統計出口進口收支順差俄羅斯烏克蘭3月歐元德國聯邦統計局周三 (4 日) 公布最新貿易統計數據，2022 年 3 月、經季節調整後的出口月減 3.3%，降幅大於市場原估的 2%，凸顯俄羅斯侵略烏克蘭的影響，進口則月增 3.4%。 和去年同期相比，3 月出口成長 8.1%，進口激增 20.3 %。 根據德國聯邦統計局，2022 年 3 月和俄羅斯的貿易，出口較前月大幅縮水 62.3%，進口也減少 2.4%。 德國 3 月貨物貿易順差 32 億歐元，遠不如 2 月的 111 億歐元，也遠遜於市場預測的 98 億歐元。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀研究機構：德俄貿易關係破裂 將造成金融衝擊日本2021年度貿易逆差衝破5兆日圓 史上第四高美國第一季GDP意外萎縮1.4% 通膨、貿易逆差均打擊經濟表現傳俄羅斯向印度提出雙重支付機制 推展兩國貿易往來德國轉向 歐盟可望立即禁運俄油 俄國天然氣也有替代選項德國4月失業人數較前月減少1.3萬人 低市場預期10年期美債殖利率在3%上下震盪 10年期德債殖利率升至1%