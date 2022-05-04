德國3月出口月減3.3% 遠遜市場預測

德國聯邦統計局周三 (4 日) 公布最新貿易統計數據，2022 年 3 月、經季節調整後的出口月減 3.3%，降幅大於市場原估的 2%，凸顯俄羅斯侵略烏克蘭的影響，進口則月增 3.4%。

和去年同期相比，3 月出口成長 8.1%，進口激增 20.3 %。

根據德國聯邦統計局，2022 年 3 月和俄羅斯的貿易，出口較前月大幅縮水 62.3%，進口也減少 2.4%。

德國 3 月貨物貿易順差 32 億歐元，遠不如 2 月的 111 億歐元，也遠遜於市場預測的 98 億歐元。