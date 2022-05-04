〈台股盤後〉航運股撐場 台股量縮上漲66.93點

聯準會 (Fed) 利率會議即將展開，美股震盪，台股今 (4) 日也維持平盤附近遊走，航運股成今日多頭大將，支撐指數終場收紅至 16565.83 點，上漲 66.93 點或 0.41%，成交量仍收縮至 1923.56 億元，較昨日 1808.3 億元回升。

權值股中，傳出全球近 2 成航運貨輪塞港動彈不得，航運景氣持續暢旺，激勵長榮股價上漲 3.4%，成交量 11.4 萬張為台股第三；環球晶則釋出樂觀展望、客戶為搶產能預付款創歷史新高，今日股價上漲 4.6%，鴻海、聯發科皆上漲超過 1%，台積電則小漲 0.5%。

高價股今日賣壓沉重，股王矽力下挫 5.3%，力旺、信驊下跌逾 3%，緯穎下跌 2.4%，祥碩儘管 AMD 釋出亮眼財測激勵早盤漲半根，但賣壓出籠終場反轉下跌 1.4%，譜瑞下跌 1%。

今日盤面焦點為航運族群，中櫃、中行飆漲停，慧洋 - KY、榮運飆逾半根，四維航、陽明上漲超過 2%；另外，蘋果傳出將以鈦合金打造 Apple Car，並委由鴻海組裝，MIH 聯盟的精剛可望受惠，盤中飆漲停；東哥遊艇、寶碩、富鼎、欣陸、連展投控皆亮燈漲停。

展望後市，聯準會將於 5 日凌晨 2 點召開記者會，將釋出通膨、升息、縮表最新訊息，若通膨有趨緩跡象，升息可望照目前進度進行，有利大盤落底；倘若美國央行將擴大打擊通膨力道，可能進一步限縮資金量能，恐不利台股短期表現。