〈母親節商機〉三大電商開紅盤 富邦媒4月業績年增逾4成

上半年零售最大檔母親節檔期持續進行中，由於近來本土疫情嚴峻，反而逆勢炒熱電商買氣，國內三大電商平台業績動能熱絡，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網專櫃彩妝保養品買氣湧現，自 4 月初至今，業績年增已超過 40%，網家 (8044-TW) 家電類商品人氣暢旺，而 Yahoo 奇摩購物中心則是以質感廚電、精品類最受歡迎。

momo 購物網觀察，母親節最熱銷的保養美妝品項買氣湧現，年增幅超過 40%，為進一步搶攻孝親商機，再擴大行銷範圍將 60 大專櫃品牌全面納入，給出下殺 45 折起的折扣。

隨著 4 月下旬將進入禮品購買高峰期，富邦媒樂觀預估，業績將較去年同期成長達 50%。

而網家 (8044-TW) 觀察到，相較往年母親節檔期多以大小家電、專櫃保養和保健禮盒為送禮主軸，今年享樂型商品最受女性消費者青睞。

網家統計，75 吋大電視搜尋量成長近 45%，休閒票券、精緻香氛更有超過 2 倍以上的熱搜漲幅，顯見媽媽客群更趨向追求質感生活，看好母親節採購熱潮將一路延續，增添 4 月營收動能。

而 Yahoo 奇摩購物中心則發現，高質感、高 CP 值廚電、美容家電買氣漲，其中，廚房家電商品平均客單價年成長 70% 至 5000 元，尤其氣炸鍋、多功能蒸氣微波爐、多功能攪拌機和調理機等業績年增達 30%。

而 Yahoo 奇摩購物平台同步觀察到，精品買氣明顯上升，平均客單價較去年同期上升近 20% 至 18000 元，Yahoo 奇摩拍賣近期精品代購表現也相當亮眼，攜手 Yahoo! JAPAN 拍賣和 Buyee 的日本代標代購服務，締造訂單數成長超過 50% 的好成績。