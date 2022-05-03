育嬰留停雙親可領8成薪 男性申請人數激增

《就業保險法》自今年 1 月 18 日修正施行，刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼的規定，勞動部勞保局今 (3) 日表示，受到津貼加給 2 成的激勵，今年 2、3 月男性請領補助人數明顯增加，3 月達 3085 人，創育嬰留停津貼開辦以來新高。

依《就業保險法》規定，被保險人只要參加就業保險年資合計滿 1 年，於子女滿 3 歲前，依《性別工作平等法》規定，向公司辦理育嬰留職停薪，即可向勞保局請領育嬰留職停薪津貼。

勞保局指出，給付標準以被保險人育嬰留職停薪當月起前 6 個月的平均月投保薪資 60% 計算，每一子女合計最長發 6 個月。此外，因去年 7 月 1 日起「育嬰留職停薪薪資補助」已施行，被保險人可再加發平均月投保薪資 20% 的補助，因此，合計共可獲得平均月投保薪資 80% 的津貼及補助。

勞保局以剛喜獲千金的小花和大明為例，父母均符合《就業保險法》請領規定，如同時留職停薪照顧小孩，2 人共可申請最長 12 個月津貼及薪資補助，假設小花和大明之平均月投保薪資均為 36300 元，每月 2 人各可領到 29040 元，最長半年合計可領到 34 萬 8480 元。

育嬰留停加給上路後，去年 7 至 12 月共有 4.7 萬餘人請領，相較於 2020 年同期，增加 1.1 萬餘人，增幅約 3 成，其中男性申請人數增加 3700 餘人，增幅達 56%。

今年初，就保法刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼的規定，2 月男性申請人數上升至 1625 人，3 月再增至 3085 人，顯示越來越多爸爸擔負起育嬰責任。

勞保局提醒，去年 7 月 1 日起加發的育嬰留職停薪薪資補助，是與育嬰留職停薪津貼合併發給，為簡政便民，被保險人無須另行提出申請。