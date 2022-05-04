〈東元年報〉東元估今年能源營收逼近40億元 國產電巴市占將破8成

東元 (1504-TW) 致股東報告書出爐，董事長邱純枝提到，今年三大事業群都將持續成長，其中，智慧能源事業群受惠 IDC 工程需求強勁，今年營收目標成長 3 成，法人估，營收將逼近 40 億元。另外，東元今年將拿下國產電動巴士動力系統 8 成以上市佔率。

邱純枝表示，智慧能源事業群在 5G、大數據、雲端服務的普及，預期 IDC 工程業務在國內外市場成長強勁，相關工程 2021 年取單逾 30 億，2022 年目標營收成長 3 成。至於，再生能源創能、儲能業務，受惠台灣再生能源政策，2025 年再生能源佔發電比達 20%，東元取單、營收成長可期。

機電系統暨自動化事業方面，東元指出，隨著油價攀升，北美市場需求強勁成長，且在碳中和壓力下，美國頁岩油生產、輸送設備電氣化和廢熱回收將有利變頻器和節能方案的成長。

此外，東元對於電子、石化、鋼鐵、紙業等高耗能製程，提供高效能馬達驅控系統、廢熱回收發電、設備免巡檢等碳中和解決方案，也將擴大營運。

空調暨智慧生活事業群部分，則持續聚焦提供全域式智慧空調及能源管理，貢獻 ESG 碳中和，此外，也搶攻創新商機，包括結合集團資源及 IoT 技術，推出宅配智能冷藏櫃解決冷藏冷凍最後一哩需求、以租代買的新營運模式加速推動空調節能解決方案。

除了既有業務外，東元也發展重電動車動力系統、再生能源商機等，其中，EV 動力系統，將持續擴大 OEM 代工商機，目標成長 6 成以上；而電動巴士國產化在 10 年 900 億元補助政策下，東元可望爭取國產電動巴士動力系統 8 成以上市佔率；今年度印度 EV 馬達生產線完工，有利就近取單製造。

另外，因應再生能源造成電網穩定性問題，預估全球儲能市場年複合成長率 45%，2025 年將成長至 70GWh，台灣市場 2025 年後每年將有 1GW 儲能需求，東元已以自有 PCS 技術，整合能源管理系統與電力工程經驗，積極爭取台電儲能示範案。