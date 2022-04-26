〈永光法說〉俄烏戰爭、中國疫情隱憂 永光上半年審慎看待

色料、特用化學品廠永光 (1711-TW) 今 (26) 日召開法說會，展望今年，公司表示，俄烏戰爭、中國疫情不確性因素升高，上半年審慎看待，下半年期望戰爭、疫情趨緩，有助營收、獲利上揚。

面對現階段高通膨問題，永光表示，目前持續有成本上揚壓力，去年底已針對具競爭優勢產品對終端客戶漲價，後續會看市場機動調整。

永光表示，整體毛利率約 24%，其中色料毛利率優於平均，特用化學品、電子化學毛利率則略低於平均，而碳粉因市場競爭激烈，毛利率較低。

市場關注高度關注永光 SiC 拋光液、PS/PI 製程光阻劑發展，永光表示，今年挹注不會太顯著，但看好未來長期成長。

陳偉望說道，SiC 拋光液過去持續與客戶驗證，近半年進度良好，客戶也積極開發 SiC 基板製程，但目前國內技術開發上仍落後國際廠商，預計還需要一些時間拋光液才能顯著挹注營收。

PS/PI 製程光阻劑方面，永光表示，已與台廠合作量產供應，針對電動車市場，目前已取得 IATF 16949 車用產品品質認證，有利車用光阻劑銷售成長。

永光生產基地皆於台灣，桃園 4 座廠區、新竹全通、 1 廠以及中國蘇州永光，產能以台灣為主，蘇州占比不到 10%。永光表示，桃園 1、2 廠稼動率目前約 8 成，3 廠接近 9 成，新竹子公司全通因勞力因素，產能利用率有限制，中國蘇州廠則因疫情封城稼動率約 5-6 成。