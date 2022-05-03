外資青睞面板雙虎大買近6萬張 晶圓雙雄同遭提款

台股今 (3) 日開高後震盪走低，電金權值股表現疲弱，終場下跌 93.28 點，收 16498.9 點，成交值創一年半新低。面板雙虎最受外資青睞，大買近 6 萬張，晶圓雙雄則遭提款，其中台積電遭外資連八賣、賣超逾 9.4 萬張。

觀察三大法人動向，外資持續買超 4.36 億元，投信買超 17.02 億元，連 14 買，自營商賣超 13.98 億元，連 9 賣，三大法人合計買超 7.44 億元。

期貨方面，外資增持空單 4204 口，空單未平倉口數增至 9876 口；投信回補空單 277 口，空單未平倉口數降至 7502 口；自營商增持多單 1599 口，多單未平倉口數增至 14327 口。

外資今日買超集中在電子股，面板雙虎最受青睞，大買群創 3.7 萬張、友達 2.2 萬張，致伸 8864 張、矽格 4478 張，鴻海及元晶各超過 3000 張，並敲進緯創、新唐、宏達電、彩晶、漢磊、宏碁。

外資賣超方面，金融股成提款重災區，大賣新光金 1.8 萬張、玉山金 1.1 萬張、開發金 6201 張，元大金及永豐金各超過 3600 張、台中銀及兆豐金各超過 1000 張；傳產股中，外資賣超航運族群居多，大賣長榮航 6924 張、台航 2503 張、長榮 1847 張、新興逾 1700 張。

晶圓雙雄同遭外資出脫，賣超聯電 4024 張、台積電 3540 張，其他包括廣達、正文、文曄、仁寶、中砂、欣興也遭外資提款。

法人指出，市場靜待美國聯準會利率會議，升息前，市場觀望氣氛持續濃厚，大盤雖封閉空方缺口，但整體量能仍不足，短線估維持震盪整理格局。