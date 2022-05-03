明基材擬配1.5元現金股利 Q1每股賺0.91元近八年新高

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (3) 日公布首季財報，在偏光板需求穩定、非偏光事業貢獻，加上匯兌利益等挹注下，單季純益達 2.92 億元，季增 11.6%、年增 76.06%，每股賺 0.91 元，創下近八年單季新高，今也通過去年盈餘配發，每股擬配 1.5 元現金股利則改寫新高，以今日收盤價 32.55 元計算，殖利率約 4.6%。

明基材首季營收 41.64 億元，季增 2.17%、年增 2.15%，毛利率達 18.13%，季減 1.07 個百分點、年增 3.13 個百分點，營益率 4.95%，季減 0.13 個百分點、年增 1.31 個百分點，加上業外匯兌利益，單季稅後純益達 2.92 億元，季增 11.6%、年增 76.06%，創下近 31 季新高，每股賺 0.91 元。

明基材主要營收貢獻來自偏光板，占比達逾 8 成，不過產能占整體產業相對較小，因此縱使首季是產業傳統淡季，明基材產能仍維持滿載，展望第二季，明基材指出，依目前訂單來看，第二季偏光板產線仍可望維持滿載，此外，醫材、車用隔離膜貢獻也持續放大，最快本季非偏光板營收比重將突破 2 成。

面對近期偏光板上游各類膜材、電池隔離膜所需的石化材料上漲，明基材坦言，上游供應鏈有反映部分成本，不過近期日圓、新台幣持續貶值，綜觀所有變數，認為目前影響尚在可控範圍內。

另一方面，明基材因應營運所需，今日也公告向面板大廠友達 (2409-TW) 承租中科辦公室三年，並續提名葉福海擔任公司獨立董事。