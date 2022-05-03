裕隆集團南迴公益交通專案 獲遠見CSR暨ESG社會創新最佳方案楷模獎

裕隆集團日前在交通不便的台東南迴偏鄉推動「幸福輪轉手：南迴公益交通專案」永續計畫，不僅專案經專業評鑑單位計算 SROI 投資效益得到「每投入 1 元新台幣，可創造 10.68 元新台幣的社會價值」，今 (3) 日更榮獲遠見雜誌 CSR 暨 ESG 企業社會責任獎「傑出方案─社會創新組」楷模獎肯定。

裕隆集團重視企業 ESG 永續發展，執行長嚴陳莉蓮關懷在地社會共融，因此，2019 年起，集團旗下裕隆汽車、裕融企業、中華汽車、納智捷、格上租車等汽車價值鏈資源，在台東南迴偏鄉推動「幸福輪轉手：南迴公益交通專案」永續計畫，投入 Luxgen V7「偏鄉智慧醫療交通計畫」、中華菱利「公益餐車地方創生計劃」，以及中華得利卡「偏鄉教育幸福守護計劃」三大專案。

裕隆集團說明，上述計劃執行 3 年多來，累積公益服務超過 68 萬公里，相當環台超過 566 圈。

同時，裕隆集團運用旗下多元車款，導入 Caas(Car as a Service / 車輛即服務) 公益循環經濟，提供彈性可調度的交通服務模型，並連結眾社會企業、南迴協會以創新夥伴關係，為南迴偏鄉醫療、教育、經濟等面向提出整合型交通方案，架構起偏鄉最大涵蓋率的交通服務網絡和彈性運輸服務模型。

為讓公益計劃更有影響力，裕隆集團委託專業顧問單位為計畫導入社會投資報酬評估 (SROI)，將「南迴偏鄉智慧醫療車服務」、「南迴偏鄉教育幸福守護計劃」以及「南迴公益餐車地方創生計劃」三項子專案，接軌國際導入 SROI，評估範疇為 2019 年 4 月至 2021 年 3 月，SROI 成果為 10.68，意即「每投入 1 元的成本，可以創造出 10.68 元的社會價值」。

其中，「南迴偏鄉智慧醫療車服務」計算 2 年執行的 SROI 成效約為 15.79，展現每投入 1 元的成本，可以創造出 15.79 元的社會價值。

遠見 CSR 暨 ESG 獎項堪稱最難拿的 CSR 獎項，評審特別肯定裕隆集團以車輛本業為思考出發點，跳脫過往企業公益捐車模式，首倡捐贈用車服務，以整合交通創新服務模式，為偏鄉醫療、教育和經濟問題提出創新解方。