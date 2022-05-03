泰鼎-KY首季純益年增1.68倍創同期新高 EPS 2.18元

PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 今 (3) 日公布 2022 年首季財報，營收及稅後純益都創同期新高，稅後純益 4.14 億元，每股純益 2.18 元，泰鼎 - KY 進行中的三廠擴建案，全部完工預計每月產能將增加 400 萬平方呎，第二季仍將持續有新增產能陸續開出。

泰鼎 - KY 2022 年第一季營收 41.42 億元，毛利率 20.63%，季減 1.89 個百分點，年增率 1.73 個百分點，稅後純益 4.14 億元，季減 24.9%，年增 1.68 倍，每股純益 2.18 元

泰鼎 - KY 2021 年稅後純益 13.78 億元創新高，每股純益 7.25 元，將配發每股 4 元現金股利，預計完成第三廠擴產後，月產能將突破 1000 萬平方呎，在訂單能見度高及擴產效益挹注下，預估第一季將是全年最低，也看好 Mini LED 應用薄板的出貨後市。

泰鼎 - KY 進行中的三廠擴建案，全部完工預計每月產能將增加 400 萬平方呎，總產能每月突破 1000 萬呎，目前三廠擴建案已開出逾 50% 產能，其餘新增產能正在裝機中，後續還有擴產計畫。

泰鼎 - KY 的產品應用面包括汽車用、家電、通訊等應用，Mini LED 薄板市場需求也快速增加中，今年擴產效益獲法人看好。