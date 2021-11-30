〈焦點股〉PCB汽車板廠出貨樂觀 敬鵬飆漲停、泰鼎創天價

全球車廠供應鏈壓力逐漸緩解，加上電動車快速成長，帶動 PCB 廠出貨顯著增加，敬鵬 (2355-TW) 今年上看 110 億元創新高，明年業績續看俏，今 (30) 日在買盤追捧下，股價直奔漲停，創 7 個月新高，泰鼎 - KY (4927-TW) 同步亮燈漲停，衝上 114 元，改寫新天價。

隨著汽車產業走出谷底，美、歐多國政府也加速建置基礎建設，推動電動車、新能源車銷售，大型 PCB 廠接獲 Tier 1 車用電子廠下單熱烈，下半年陸續開出新產能，包括健鼎 (3044-TW) 、高技 (5439-TW)、定穎 (6251-TW) 及泰鼎等，明年待汽車晶片供應提升後，將進一步助長汽車板廠銷售，營運可期。

市場資金今天積極湧入 PCB 汽車板族群，敬鵬率先攻上漲停價 36.6 元，為 4 月底以來新高，累計近 5 個交易日，股價已大漲逾 16%；泰鼎同步放量噴漲停，達 114 元，再創歷史新高，午盤成交量能已經超過 2.1 萬張，累計 11 月以來，泰鼎股價漲幅高達 46%。

其他汽車板廠方面，定穎股價勁揚逾 5%，最高來到 22.25 元，高技、燿華 (2367-TW)、健鼎、騰輝電子 - KY (6672-TW) 等也有 1-2% 的漲幅。

健鼎今年汽車板出貨量較去年明顯成長，全年出貨金額估超過 110 億元，改寫歷史新高，年增幅 20.75%，健鼎推估年營收將突破 600 億元，同步創高。敬鵬今年出貨也上看 110 億元，將改寫新猷，展望 2022 年首季，在客戶強勁需求支撐下，營收不會季減，目前工廠稼動率維持 8 成以上，訂單都已排到明年底。

