泰鼎-KY去年12月營收15億元創新高 年增近7成

PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 在擴建新產能加入營運後，營收大幅成長，今 (4) 日公布 2021 年 12 月營收達 15.82 億元，創新高，月增 24.04%，年增 69.87%，全年營收 148.01 億元也創高，年增 25.08%，今年首季接單不淡。

泰鼎 - KY 第四季營收 44.37 億元，同創新高，季增 22.87%，年增 46.81%。

泰鼎 - KY 前三季稅後純益 8.3 億元，年減 16.53%，每股純益 4.35 元，新產能開出挹注下，2021 年第四季營收表現亮眼，挹注 2021 年全年將再創新高。

泰鼎 - KY 進行中的三廠擴建案，全部完工預計每月產能將增加 400 萬平方呎，推升泰鼎 - KY 多層板總產能每月突破 1000 萬呎，目前三廠擴建案已開出 50% 產能，其餘新增產能正在裝機之中，預計在 2022 年第一季將全面開出。

泰鼎 - KY 的產品應用面包括汽車用、家電、通訊等應用。第一季的接單能見度也高。

泰鼎 - KY 太陽能方案預計自 2021 年至 2024 年分四階段，在泰國各廠區逐步推進，全階段完成後，預計總裝置容量可達約 8000KW，每年可節省約 5% 電費，有望減少年約 7000 公噸的碳排放量，以 2020 年泰鼎溫室氣體盤查數據進行比較，相當於減少近 5% 碳排放量。