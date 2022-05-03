〈光鼎生技展望〉唾液檢測捷報 將攻臨床同步進軍東南亞

近期政府通過國外唾液快篩進口，也催出國內廠商加快佈局腳步，國內核酸檢測廠光鼎生技 (6850-TW) 開發的新冠病毒唾液採檢檢測試劑，已取得歐盟 CE-IVD 認證，光鼎董事長蔡守冠表示，近期將與國內數家醫院啟動新冠檢測試劑臨床試驗，後續就可申請國內緊急使用許可 (EUA)，搶搭這波唾液快篩商機。

另外，由於國內唾液快篩需求急切，市場也疾呼政府鬆綁開放法規，讓國內已取得歐盟或國際認證的唾液快篩試劑可以直接進口，並採用自用免稅優惠在台銷售，由於光鼎的檢測採用 PCR 方式，時間只需 1 小時就可得知結果，若法規通過，光鼎將可直接受惠。

光鼎生技是運用毛細管電泳系統，自主開發出開放式核酸檢測儀器以及檢測試劑耗材，並以口腔中的唾液為檢體進行基因片段分析，今年 3 月已取得歐盟 CE-IVD 認證。

根據國際文獻指出，Omicron 病毒在唾液的濃度比鼻咽還高，因此建議可採唾液檢驗。

蔡守冠表示，唾液的病毒量遠高於鼻咽，但採檢手法會影響檢測結果，因此一直不普及，不過隨著全球新冠疫情升溫，唾液採檢才受關注，光鼎旗下檢測儀器已銷售至許多科研單位並符合 GMP 生產，加上新冠唾液檢測試劑已拿歐盟認證，將是唾液篩檢直接受惠廠商。

光鼎生技去年在台灣執行新冠唾液檢測試劑的臨床試驗，近期本土疫情升溫，已與醫院討論臨床試驗，最快本季重啟收案，預計收 60 名受試者。

光鼎生技旗下檢測儀器主要銷售至科研學術單位、企業研究室等，蔡守冠說，市面上的 PCR 核酸檢測儀器時間長、多為大型設備，公司的檢測儀器也是 PCR ，但時間縮短 3 倍、儀器使用較簡便與便宜，有機會進入家用使用。

蔡守冠也說，光鼎生技新冠唾液採檢試劑取得歐盟認證後，初步鎖定東南亞市場，包括越南、泰國、印尼等國，由於東南亞國家採納歐盟認證，加上當地機場等大型場域對唾液採檢需求急迫，將可直接導入，預期新冠唾液採檢試劑上半年就有機會開始有營收貢獻。

光鼎生技檢測儀器年產能約 500 台，看好未來檢測需求持續提升，加上海外布局有成，還有東南亞新冠唾液檢測試劑啟動銷售，除已建置的常州廠外，也再新增杭州廠產能，廠區面積與台灣廠相當，預計第四季開始投產。