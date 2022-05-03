華紙5月再漲價8% Q2可望月月調漲

受到俄烏戰爭導致全球大宗商品價格飆漲，短纖及長纖漿價也跟著走高，華紙 (1905-TW) 為了轉嫁成本，5 月再漲價 8%，第二季可望月月調漲，受此激勵，華紙股價一度亮燈漲停，帶動造紙指數最高飆漲 7%，即使盤中漲勢收斂，也在高檔盤旋。

華紙今 (2022) 年第一季各紙種平均已調漲 5-10%，4 月平均漲幅約 5-7%，5 月預計再漲 8%，主要是俄烏戰爭造成歐洲能源危機，許多木片被移做替代燃煤發電，過去木片價格長期約在每噸 150 美元上下，現在每噸已大漲至 300 美元以上，紙漿報價也隨之居高不下。

國際短纖漿價從去年底的每噸約 600-700 美元、長纖約 750-800 美元，目前分別已衝高至 850 美元、1030 美元，雙雙超越去年高點。

因應各類成本上漲，華紙去年第 4 季至今年首季已陸續調整各類紙種價格 5-10%，第二季 4、5 月也都有漲價，不排除 6 月再漲一波，將形成第二季月月漲價狀況。

此外，工紙大廠正隆表示，雖然近期美國廢紙每公噸回落至 260 美元上下，但先前高漲的成本仍未全數反映，因此也在評估是否漲價。

造紙的漲價題材也反映到股價上，華紙最高飆漲停，收復月線；並領軍士紙 (1903-TW)、正隆 (1904-TW)、寶隆 (1906-TW)、永豐餘 (1907-TW) 及榮成 (1909-TW) 聯袂走揚。

