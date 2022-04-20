慧智基因搶攻精準醫療商機 下半年推癌症檢測

慧智基因 (6615-TW) 今年營運主軸聚焦在治療用藥、精準醫學、癌症監控的基因檢測與臨床應用，預計下半年推出 CGP 檢測，可針對 25 種癌症、評估癌症患者是否適用免疫療法，為營運添成長動能。

慧智基因表示，隨著精準醫學進步，目前已能透過基因檢測了解腫瘤特性，將腫瘤與癌症做進一步分類，來評估不同治療方式與效益，包括標靶藥物、免疫治療等，甚至透過基因檢測來評估治療效果、監控癌症的可能性。

慧智基因自今年 2 月起與台灣癌症基金會合作 HRD 檢測，可幫助卵巢癌患者找到適合的標靶藥物治療，帶動第一季營收 1.26 億元，年增 0.89%，下半年則會在推出 CGP 檢測，利用腫瘤突變負荷量 TMB 指數，可檢測出 4 種基因變異及 3 種基因組標記。

此外，慧智基因近期也針對不同癌別、基因、治療方式及不同臨床應用，設計一系列精準用藥與癌監控基因檢測，增加癌症多元領域及精準醫療布局。其中，旗下子宮內膜癌基因分型檢測，依據美國 NCCN 癌症照護指引，能利用基因分型的方式，將子宮內膜癌患者分成 4 個類型，找出各種子宮內膜癌患者。

另外，慧智推出的 HRD 檢測，則是專為卵巢癌標靶用藥治療藥物而設計，透過基因檢測找出適合使用 PARP 抑制劑的癌症病患，僅需 3 周的時間即可協助患者制定治療方針。