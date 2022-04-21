〈金萬林展望〉三大業務需求同步看增 今年營收拚優於去年

基因檢測廠金萬林 (6645-TW) 今 (21) 日表示，今年旗下三大業務都將成長，其中，癌症檢測服務有望納入健保給付且基期低，成長最強勁、新冠檢測試劑則受惠疫情，需求維持高檔，預期全年營收有望較去年小幅增加，獲利力拚持穩。

金萬林檢測試劑有兩大項目，分別為 PCR 檢測服務及新冠檢測試劑，總經理楊文明解釋，由於去年疫情緊張時，大型醫院的 PCR 檢測服務尚未到位，因此旗下台北檢驗所的自費 PCR 檢測服務需求量暴增，但隨著醫院提升 PCR 檢測量能，台北檢驗所的需求也跟著放緩。

新冠檢測試劑方面，去年每月營收貢獻落在 800-1000 萬元，楊文明說，今年將改變與醫院的合作方式，除了出貨新冠試劑外，也會提供檢測儀器，加上全台合作的醫院超過 10 家，將進一步帶動試劑出貨量增加，預估每月試劑營收貢獻可達千萬元水準。

楊文明表示，由於原料都需向海外訂購，從下訂至到貨需要一個月以上的時間，自 3 月底國內疫情升溫後，試劑拉貨力道強勁，目前除了持續備原料外，安全庫存也有一個月。

癌症檢測服務部分，金萬林看好精準醫療趨勢，旗下精準醫療分子檢測實驗室的次世代定序 (NGS) 技術，獲 TFDA 登錄實驗室開發檢測與服務 (LDTs) 後，陸續與各大醫療院所簽約合作，導入自有品牌癌症基因檢測，營收比重也從個位數提升至 15%。

金萬林看好，目前癌症檢測仍為自費市場，待健保署將 NGS 檢測納入健保給付後，檢測試劑出貨量將大幅成長，成為今年最大營運成長動能。

金萬林已代理、銷售數十家國際知名大廠設備，服務國內研究機構、學術單位、醫療院所、生技製藥產業等，今年將再爭取代理新品牌或產品，預期代理設備業務業績將小幅成長。