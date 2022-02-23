刷卡看電影享折扣 先搞懂這兩點才能用好用滿

銀行提高卡友忠誠度，刷卡看電影購票優惠一直是各銀行信用卡競技重點之一，包括兆豐、台新、花旗、國泰、華南等銀行都有推出電影優惠，但想把優惠用好用滿，除了要釐清平假日方案外，部分銀行還會要求要出示實體簽單，出手前要先搞清遊戲規則，才有甜頭可嚐。

兆豐銀行卡友只要當月刷卡滿 3000 元，就能在次月就可以獲得電影票 67 折券 2 張，透過「EZ 訂」網站訂票，不分平假日都可在全台 41 家電影院享受優惠，包括威秀、新光、in89、等皆適用。

以一張 330 元全票為例，透過兆豐卡優惠買 2 張票、現折 67 折後相當於可直接省下 218 元相對划算。

部分銀行則選擇與特定的電影院合作，像是花旗饗樂生活卡在威秀影城可享假日 83 折、平日 6 折優惠；華銀信用卡在國賓可享優待票價 92 折、透過行動支付則可享 7 折優惠。

中信銀發行的秀泰聯名卡則提供秀泰影城假日 8 折、平日 6 折的購票折扣；台新指定卡則提供威秀平日 7 折的折扣。

值得注意的是，部份銀行提供的優惠必須搭配實體簽單，例如台新的玫瑰系列卡片需出示當月或上月單筆達 999 元以上實體簽單，可享假日 7 折優惠；國泰 KOKO 卡則是需要出示一個月內單筆達 1000 元以上實體簽單，可享假日 63 折、平日 6 折優惠。

銀行主管說，民眾想使用信用卡享有購票優惠前，除了要先看觀影戲院外，也要留意相關遊戲規則，例如必須搭配簽單者，對於臨時起意想看片者，可能得先找出實體簽單，才不會到影城現場購票卻撲空扼腕。