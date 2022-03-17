避免掉入詐騙圈套 網路刷卡三招自保

詐騙橫行，使用信用卡支付也有被盜刷的風險，銀行傳授自保方法，包括：透過「設定即時通知」、「使用動態密碼鎖」，同時「養成對帳習慣」，才能在享受信用卡便利與優惠之餘，還能避免落入詐騙陷阱。

首先是「設定即時消費訊息通知」，兆豐銀行指出，最方便的做法就是透過銀行的 LINE 官方帳號綁定個人化服務，接下來每一筆刷卡消費都能獲得即時通知，一旦發現被盜刷，就可以立即連繫銀行客服。

以兆豐銀行為例，當客服中心接獲卡友通報詐騙案件後，將立刻把該筆交易列為爭議款，不列入卡友帳單，同時提供卡友報案所需的刷卡交易文件，並協助向收單銀行申請退款，持續與卡友協商，讓卡友安心有保障。

第二是選擇「動態密碼鎖」(即俗稱 OTP 驗證功能) 的網站進行網購交易，當準備結帳時，購物網站會發送一組臨時的動態密碼到持卡人手機，由持卡人成功輸入，才算完成交易。

換言之，若有人盜用了卡號想要交易，但拿不到動態密碼，這筆交易自然也就無法進行。

第三則是養成對帳習慣，每個月都確實核對信用卡帳單，逐筆確認交易無誤，兆豐銀行表示，許多盜刷多為國外交易，當出現小額帳款及英文顯示的海外交易明細都得特別留意，一旦發現不是自己的刷卡消費，應立即向刷卡銀行反映，只要確認是遭盜刷，該筆金額就可免負擔，避免損失。



