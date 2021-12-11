年底最後一檔雙12電商購物節 刷卡最高回饋上看32%

搶購年底最後一檔雙 12 電商購物節，各大電商 PChome、蝦皮、momo 紛紛祭出雙 12 活動，各家銀行也陸續公布新一年度的信用卡權益，下半年網購神卡搭配年末電商雙 12 購物節活動，回饋從 3.8% 起跳，最高回饋高達 32%，消費者可多看多比較，精打細算選出最適合網購神卡。

其中，中國信託英雄聯名卡，在指定電商平台及數位通路都有特別優惠，最高享 10% 現金回饋最受網購消費者親睞，不過多了一筆當月於指定電商需滿 5,000 元的門檻。玉山 UBear 卡的優惠大致上無變動，享有網購 3.8%、影音娛樂 12% 的高優惠，另還多增加橘子支付於指定通路消費最高享 5% 現金回饋。

國泰世華 CUBE 卡是下半年推出的新卡，3 種權益方案年底前可以天天切換。「玩數位」的權益方案包含網購平台、數位串流等享 3% 無上限，而美食外送平台、叫車平台同樣享 3% 回饋，無須審核消費期間亦無回饋門檻限制，回饋相對較有彈性。

兆豐銀行的利多御璽卡除了可享有海外不限國家無條件 3% 回饋無上限外，今年 12 月底前，只要在台灣 PAY、LINE PAY 或是街口支付綁卡消費，當月累積刷滿 1 千元就能獲得超商 100 元即享券，只要登錄完成，每個月都能拿一次，首次辦卡還能加碼再拿 100 元，若搭配台灣 PAY 基本 2% 回饋，等於最多能享有 22% 超高回饋，對於時常使用行動支付的人可說是大補丸。

北富銀也趁年底旺季推出感恩回饋，刷富邦卡最高可享 20% 回饋，若是新戶透過北富銀 LINE 官方帳號或指定數位通路申辦信用卡，有機會再享 12% 加碼，合計最高能獲得 32% 的高回饋。

北富銀表示，第四季通常是購物旺季，一方面消費者會趁此時檢視居家狀況進行汰舊換新，家具、家電和居家用品的消費需求增加；同時在聖誕節和新年等節慶氣氛帶動下，禮品購買和餐飲也會有明顯成長。今年在疫情穩定和振興五倍券的助攻下，全台報復性消費潮持續發酵，為第四季消費成長帶來顯著推升作用，後續在雙 12 及聖誕、跨年等節慶議題帶動下，預估第四季刷卡量可望迎來雙位數成長。

Money101 總經理朱本傑指出，消費者辦卡目的傾向越趨鮮明，台灣物價持續上漲，薪水成長幅度都快追不上，透過各種辦卡回饋以及搭上購物節，刷卡將省下 2~10% 左右的現金回饋，將也是追穩物價上漲幅度的方法之一。

雙 12 除了美妝、家電、生活用品下殺折扣外，PChome 更瞄準國旅商機，推出泡湯下殺 44 折，全館消費滿額抽露營遊，且優惠延長至 12/13，各大銀行信用卡單筆消費滿額送折抵金，活動期限最長延展到 12/31 止，其中，花旗 PChome 聯名卡不僅筆筆最高享 6% 回饋，在 12%13 前，單筆消費滿 10,000 送 500 P 幣，12/31 前分期消費金額享 4% 回饋，新戶核卡後首 30 天內，最高回饋 11%。

蝦皮購物這次玩法也不遑多讓，免運再添加碼購物金最吸睛，一次送十張免運券！其中一張 0 元即享免運，但是要注意，這張優惠券只有在 12/12 當天 00:00~00:15 才有 0 元免運；其他九張則是全站 99 元免運，12/12 全日可使用。另外，加碼購物金一張表格鬧鈴設定起來，搶優惠大省荷包。

除了現金回饋外，更與速食業者攜手創熱潮，開出優惠時段，從 12/12 當天 00:00 起，整點可搶購麥當勞餐點最低 1 元起，星巴克最低 8 折起。

而 momo 購物網雙 12 年終盛會推出「$12 清空購物車」相當特別，在 12/1-12/11 期間先將想要購入的商品放進購物車，並於 12/12 當日結帳並登記抽獎，即有機會抽中用 $12 獲得當天訂單！搭配 momo 聯名卡除單筆滿 2000 元送 200 元外，另限時加碼最高回饋 10%，新戶申辦期間至 12/31 止，首刷還有機會抽中 Dyson 吹風機。