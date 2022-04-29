〈美律法說〉缺料改善+新品放量 Q2營收雙增 全年優於去年

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (29) 日召開線上法說，展望後市，總裁黃朝豊表示，隨著 IC 缺貨獲得緩解，四大產品線拉貨動能回升，第二季營收呈現雙增表現，毛利率有望維持上季 14% 水準，此外，客戶自第二季起陸續推出新品，全年營收有望年增個位數。

各產品線表現方面，耳機部分，黃朝豊指出，由於 IC 元件缺料改善、新專案本季放量，第二季營收將雙增；其中，Audio 耳機將成長最多，除了商用耳機表現不錯外，客戶將原 TWS 的 IC 轉自頭戴式耳機，推升娛樂性、電競耳機出貨成長，加上第二季至第四季都有新品上市，預估 Audio 耳機今年營收有望年增 20-30%。

由於美律客戶調整策略，將 TWS 的 IC 轉向生產頭戴式耳機，導致第一季缺料出貨量下滑，此外，該客戶預計第三季推出 TWS 新品，也讓第二季下單量保守，整體而言，TWS 全年營收貢獻將下滑。

揚聲器方面，隨著全球疫情趨緩，歐美地區恢復正常上班模式，NB 揚聲器出貨量減少，不過 PC 有新品放量，第二季揚聲器營收將優於第一季。黃朝豊補充，揚聲器今年調整策略，採「保利潤」模式，除了向客戶調漲產品價格外，也會增加獲利較好的產品，因此今年揚聲器營收儘管減少，但獲利會比去年好。

美律近年積極擴大電池業務，黃朝豊表示，因具備軟體能力，可以規劃車輛的里程數、能源管理、無線通訊等，因此拿下 E-BIKE 電池模組訂單，預計第三季開始出貨，將推升電池業務倍數成長。

麥克風則因多為消費性電子產品，過去受到 IC 缺料衝擊，整體出貨受到影響，不過自 4 月開始已獲得改善，第二季出貨量將比第一季成長，但仍會比去年下滑。