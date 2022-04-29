經濟部通過合晶擴大投資24億元 擬擴增12吋矽晶圓產線

經濟部投資台灣事務所今 (29) 日再通過 2 家企業擴大投資台灣，包含矽晶圓廠合晶 (6182-TW)、汽機車車燈零件模具供應商麗開模具等，合計將斥資近 25 億元，分別規劃在桃園龍潭擴增 12 吋智慧化矽晶圓生產線、台南新吉工業區新建廠房。

經濟部表示，合晶是全球前 3 大低阻重摻矽晶圓、第 6 大矽晶圓供應商，近年積極發展車用功率元件所需的 12 吋半導體矽晶圓、磊晶產品，繼 2019 年 5 月通過第一件台商回台方案後，今年再度申請第二案，擬斥資逾 24 億元在桃園龍潭科學園區的廠房增建無塵室及 12 吋智慧化矽晶圓生產線，並預計增聘 48 名員工。

在節能減碳方面，經濟部指出，合晶也規劃建置太陽能綠電系統、運用再生水及再利用廢棄物等措施，且每年由第三方驗證公司進行溫室氣體排放盤查，逐步落實減碳排放。

麗開模具則是汽機車車燈零件模具供應商，經濟部說明，麗開模具為滿足客戶需求、提高產品品質，將擴大投資逾 7000 萬元在台南新吉工業區新建廠房，建構智慧製造，並導入全自動生產設備，也預計招募本國員工 6 名。

經濟部也統計，投資台灣三大方案至今已吸引 1190 家企業，投資超過 1 兆 6805 億元投資，估創造 13 萬 3554 個就業機會。