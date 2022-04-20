不當解雇唐氏症資深員工遭重罰 沃爾瑪尋求重新審理

沃爾瑪 (WMT-US) 正就解雇一名患有唐氏症長期員工的案件尋求重新審判。陪審團去年 7 月裁定沃爾瑪不當解雇 Marlo Spaeth，並判定給予金錢賠償。

沃爾瑪周二 (19 日) 晚間提交一份新法庭文件，表示並不知道 Spaeth 的殘疾與她無法適應新工作班表之間的關聯性，也就是導致她被解雇的原因。Spaeth 在威斯康辛州的沃爾瑪超市擔任店員近 16 年。

這家大型零售商進一步聲稱，在此案中代表 Spaeth 的美國平等就業機會委員會 (EEOC) 並未提出證據證明沃爾瑪「出於惡意或對她受聯邦保護的權利漠不關心而歧視她」。該公司要求放棄向 Spaeth 支付的損害賠償金，並重新開始審判。

要求進行新審判的請求延長了沃爾瑪與 EEOC 在殘疾歧視訴訟中長達數年的鬥爭。沃爾瑪是美國最大的私營雇主，去年在針對代表 Spaeth 的 EEOC 殘疾訴訟中敗訴。

陪審團和法官發現，沃爾瑪未因對其殘疾作出調整班表的「合理安排」，反而解雇了 Spaeth，違反了《美國殘疾人法案》。沃爾瑪商店因開始使用電腦人力調度系統，讓 Spaeth 的班表受到影響。

訴訟指出，Spaeth 和她的妹妹 Amy Jo Stevenson 曾一再要求主管恢復她原有的班表，但沃爾瑪拒絕了。之後沃爾瑪開始統計 Spaeth 早退的日子，後來以過度曠工為由而解雇她。

聯邦陪審團於 7 月下令該公司在訴訟中支付超過 1.25 億美元的賠償金，為這是聯邦機構史上對單一受害者的最高賠償金額之一。但這些損失金額後來降至 30 萬美元，這是聯邦法律允許的最高限額。

今年 2 月下旬，聯邦法官命令沃爾瑪重新雇用 Spaeth，並支付 5 萬多美元的欠薪。