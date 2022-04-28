今年房屋稅開徵件數、稅額雙升 台北市開徵稅額160億元居冠

111 年度房屋稅 5 月即將開徵，根據統計，今年房屋稅開徵件數共 916.18 萬件、金額共 834.54 億元，兩者都比去年微幅增加；而六都中以台北市開徵稅額 160 億元高居六都之冠。

財政部今 (28) 日舉行房屋稅開徵記者會，根據統計，全台房屋稅開徵件數與開徵金額分別較去年同期增加 1.27%、3.04%，其中六都的房屋稅開徵稅額占全台總稅額比重就高達 8 成。

進一步來看，台北市今年的房屋稅額共 160.99 億元、占比約 19.29%，高居六都之冠；至於開徵件數則由新北市以 177.55 萬件、占比約 19.38% 居冠。

而以增長幅度來看，稅額部分，由台北市稅額較去年增加 7.6 億元、增幅 4.95% 居冠；台中市開徵件數則比去年增加 1.92 萬件、增幅 1.7% 最多。

台南市財政稅務局局長陳柏誠指出，台北市稅額增幅居冠主要與調漲標準單價有關，而台中市開徵件數增幅居冠，則與當地新建案開發熱絡，帶動房市價量齊揚所致。

以房屋用途來看，主要仍是以自住用房屋為大宗，總件數共 707.23 萬件、稅額共 319.78 億元，占比分別為 77.19%、38.32%；非自住件數共 71.22 萬件、稅額共 71.01 億元，占比分別為 7.77%、8.51%。

陳柏誠提醒，今年房屋稅開徵期限將從 5 月 1 日起到 31 日止，民眾如果因疫情需治療、隔離或檢疫者，可展延至 6 月 30 日止，但若期限屆期仍在治療、隔離或檢疫中，可再展延 20 天。