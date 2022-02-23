〈致茂法說〉董座：今年本業成長強 可彌補日茂新材料營收缺口

自動化量測設備廠致茂 (2360-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長黃欽明指出，今年半導體及 Photonics 測試設備需求仍舊強勁，Turnkey Solutions 也受惠電動車大趨勢，業績將重返歷史高點，看好全年可彌補日茂新材料結束後的營收缺口。

致茂集團營收由三大事業組成，包括母公司、威光自動化、日茂新材料，去年營收比重分別為 77%、4%、16%，隨著日茂新材料的階段性任務結束，上月宣布 3 月底將結束日茂新材料代理業務並辦理解散。

由於日茂去年貢獻致茂營收 28.04 億元，外界也擔憂此事件將影響今年營收展望，不過，黃欽明強調，母公司三大業務包括半導體 / Photonics 測試解決方案、Turnkey Solutions、量測及自動化檢測設備今年將全面成長，有信心彌補日茂新材料結束後少掉的營收。

細分三大業務，黃欽明表示，受惠 5G 相關與 HPC 市場快速發展，半導體 / Photonics 測試解決方案現今需求仍相當強勁，不論是 SLT(系統級測試) 設備、CIS/VCSEL/ToF 測試設備、無線通訊 RF 測試方案，都將維持成長態勢。

尤其在 SLT 方面，隨著客戶越往先進製程邁進，加上先進封裝趨勢，SLT 需求只增不減，且近年併購美商 ESS，取得低溫溫控技術，最低可至零下 80 度，可應用在低軌衛星等應用，預期未來將有更好的表現。

黃欽明指出，致茂 Turnkey Solutions 也受惠電動車趨勢，隨著各家電池廠積極擴充電動車電池產能，生意相當大，相關設備需求也跟著成長，預期該趨勢將一路延續至 2023、2024 年甚至以後，今年業績也將重返過去歷史高點。

量測及自動化檢測設備持續聚焦綠能科技相關檢測設備，包含電動車及儲能設備相關零組件、電池芯 / 電池模組 / 電池包、智慧電網及 5G / 伺服器等相關產業的大電流測試需求。