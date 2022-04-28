〈央行理監事會揭密〉首季升息1碼 為抑制兩種預期心理

台灣央行今 (28) 日公布第一季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，全體理事一致同意調升政策利率 0.25 個百分點，認為此可降低通膨預期，並抑制房價上漲的預期。

有位理事認為，美國已調高利率，而我國利率長期維持較低水準，不利資金有效分配，因此，提升利率是合理作法，且升息對抑制房價上漲的效果應可預期。

另位理事指出，我國貨幣政策若能與其他主要經濟體貨幣政策連動，則效果較佳，且目前央行主要關注的應非經濟成長問題，而是物價上漲和資產價格泡沫化等問題。

有位理事同樣提到，基於當前國際資金移動和國內物價走勢，贊成央行升息 1 碼，惟升息將加重第 1 戶購置住宅貸款、或是以小屋換大屋的年輕人利息負擔，須予關注，未來在研擬選擇性信用管制措施等方面，可多加考量。

另位理事則說，升息 1 碼其實對房價抑制的效果並不大，主要在於宣示效果。

有位理事指出，利率維持低水準已經很長時間，不僅誘使投機客進場炒作，首次購屋者也為保值，搶在房價高點時進場購屋，形成惡性循環，升息一方面能降低通膨預期，另一方面能抑制房價上漲的預期。

但也有理事提到，當前雖是升息的時機，但偏向 6 月理事會會議再行升息，或本次先升半碼，原因在於目前新台幣仍強，且許多行業仍未脫離艱困階段，而當前 CPI 和核心 CPI 年增率約達 2% 左右，反映的是缺工缺料。

另位理事贊同調升政策利率，惟對升息幅度達 1 碼表達些許擔心，原因在於升息將使多種政策性專案貸款者的利息負擔加重，須思考升息幅度是 1 碼或半碼。