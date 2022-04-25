國泰人壽60歲生日訂新戰略 擘劃下一甲子營運藍圖

國泰金 (2882-TW) 適逢 60 週年，因應大環境變遷，金雞母國泰人壽今 (25) 日舉行記者會，宣示全新「E．P．S」戰略，以「Elder Friendly 友善高齡 X Protection First 保障優先 X Sustainability 永續實踐」建構策略藍圖，為下一個 60 年開啟打造永續未來的序幕。

據國泰人壽與陽明大學教授、PWC 資誠會計師事務所合作的「人生風險趨勢調查」報告指出，逾九成民眾已不仰賴「養兒防老」，而「孤獨老」是高齡者最大的心理隱藏風險；更有多達 54% 的民眾認為「失去健康」是老後最大風險，「照護不足」則是第二大風險，比率也達 36%，認為「資金不足」風險有 25%，面對國人前三大「老」風險，已是每個台灣人能否「安老」的重要課題。

國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽在全台擁有 800 萬保戶、肩負超過 2000 萬張的保單，透過市調了解因應高齡要發展與時俱進的商品，踐行「E．P．S」三大新策略。

戰略一：友善高齡 E 戰略

劉上旗表示，國泰人壽將從內到外，積極提升專業並挹注外部資源，包含協助業務員轉型為健康顧問，今年首批培訓 650 位業務員具備高齡照護、精準醫療等健康專知，並且延伸關係為日常陪伴保戶的「新家人」；串聯集團內外部資源，對內與集團醫院、健康管理等關係企業合作建立亞健康保戶照護模式，對外則與工研院策略合作，參與智慧長照大聯盟，期待以科技協助保戶復能自立，透過服務和保障，打造高齡人生防護網。

此外，國壽今年啟動「與禮同行」活動，國壽業務員走訪每一位客戶，執行三週已為 12 萬戶家庭檢視保障；其中 13% 是超過一年未與國壽互動的客戶，透過本次活動重拾關係也提升迎接高齡應備的個人保障，其中又以添購重大傷病保險居多，平均增加保額 32 萬元。此活動也讓 10% 的受訪保戶成為數位會員，有機會體驗更便利的數位金融自助服務。

戰略二：保障優先 P 戰略

國泰人壽 50 週年時，有感於台灣民眾保障意識的不足，經過十年努力，協助國人認識保障多元的重要性；國壽副總凃薏如表示，60 週年的國壽，肩負近 800 萬保戶的保障使命，觀察到 5 年內醫療保額未增加的保戶達 585 萬，因此國泰人壽期待解決國人保障不足的隱憂。

凃薏如表示，預期今年醫療保障新契約額度全面成長 10%，提升全台 60 萬人健康目標保障額度，以各險種來看，住院日額目標新增 29 萬人、意外險新增 14 萬人、手術險 8 萬人、重疾險 6 萬人、長照險 3 萬人。

凃薏如強調，國壽將透過分眾化協助客戶規劃合適的保險項目。例如 4 月推出兩款獨具特色的遞延型保險商品，其中「國泰人壽樂齡無憂醫療終身保險」為外溢型醫療險，「國泰人壽樂齡享退利率變動型美元終身保險 (分期給付型)」為可兼顧客戶承擔家庭責任以及享受樂齡退休生活需求的終身保險。

戰略三：永續實踐 S 戰略

因應全球淨零趨勢，國泰人壽提出「永續自我與永續地球」的願景，在永續自我的部分，將持續促進保戶健康意識，提升保險價值到事前預防；在永續地球的部分，國泰人壽身為國泰金控旗下最大子公司，透過「零碳營運轉型」和「低碳投資配置」的雙軌策略，要與集團並進，攜手員工、保戶及所有關注氣候議題的企業，將以「綠職場、綠能源、綠房東」積極面對氣候之戰，目標 2030 年全台所有據點 100% 使用綠電、2050 年達到淨零碳排。