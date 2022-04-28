雷科旗下防疫事業大爆發 空濾產品獲國內大型場域加速導入

雷科 (6207-TW) 防疫事業也邁大步，董事長鄭再興透露，旗下劼科的防疫產品空氣濾膜在國內疫情爆發下，出貨顯著升溫，尤其近期國內各大場域包含學校、醫院、商辦與飯店等，導入速度加快，另外也通過空巴認證，可應用在飛機客艙防護，鄭再興看好劼科發展潛力，未來也不排除再增加持股。

鄭再興表示，轉投資劼科專攻防疫產品，去年營運大幅成長，今年隨著本土疫情延燒，除了個人 / 家用噴劑出貨再次迎來高峰外，長效型的空氣濾膜 / 濾網產品也獲多個大型場域採用。

除國內市場，鄭再興透露，劼科外銷也有所進展，已取得 20 多國的認證，並外銷 18 個國家，防護產品也通過空中巴士法國總部 100 多項測試，未來可應用在飛機客艙內的消毒防護。

據了解，劼科生物科技是雷科與台灣士興集團、香港捷和實業共同合資成立，引進香港科技大學的「GERMAGIC 微膠囊緩釋長效抗菌」技術，經美國環保署 EPA 病毒測試標準，證明能有效對抗 COVID-19 病毒，也通過台灣國衛院、日本仙台病毒研究中心測試，能對抗腸病毒及流感病毒，雷科目前持有劼科 2 成股權。

另一方面，雷科也積極投入綠電市場，轉投資華鎂鑫 (8087-TW) 今年以來業績升溫，加上拿下台南七股鹽田 17.5MW 的電廠案，最快本季底併網，獲利可望顯著成長，都將挹注雷科業外表現。

除了太陽能材料、漁電共生外，華鎂鑫也與正崴 (2392-TW) 集團的麗崴風光能源合作，未來將業務擴展至風電、儲能領域；雷科也同步規劃擴增發電案場的 EPC(大型工程總包) 業務，預計年底起步。