〈智慧顯示展〉面板雙虎保守看景氣 群創董座看好多元應用帶動長尾效應

2022 Touch Taiwan 智慧顯示展今 (27) 日在南港展覽館開展，談及面板市況，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 經營層均對短期營運保守看待，不論需求、價格都相對有壓，但群創 (3481-TW) 董事長洪進揚表示，產業未來新產能擴充已放緩，隨著多元應用發酵，後續可望帶動長尾效應浮現。

群創 (3481-TW) 董事長洪進揚表示，第二、三季產業仍面臨戰爭、封城等各種干擾因素，像是封城影響從 14 天一路拉長到 20-30 天，對供應鏈造成很大的負擔，連帶面板價格維持在相對低位。

展望未來，洪進揚指出，以整體產業來說，產能擴張速度遠比過去低很多，目前判斷未來 5 年整體產能成長率約落在 1% 左右，相比過去動輒 6-7%，供給增幅大幅收斂，但隨著各種新應用推出下，需求可望穩健成長，後續長尾效應可期。

群創總經理楊柱祥則補充，世界工廠中國近期因為疫情 lockdown(封鎖)，但群創在台灣等地仍有模組產能等異地備援機制，可供生產電視、車用、筆電、顯示器等產品，預期相比同業可望更有優勢，此外，群創也做到閉環生產，廠區將鐵件等原料導入後，可望直接做成模組成品出貨。

楊柱祥說，現階段產業面臨最大的問題就是貨運物流問題，至於中國多地風控，認為對上海廠區影響程度最大。

友達則已召開法說會釋出產業景氣，董事長彭双浪、總經理柯富仁今則說明，除近期通路庫存偏高，導致面板需求下滑外，萬物起漲引發通膨壓力，也將影響後續消費市場需求動能。