撐過Omicron潮 全美人口至少58%擁有自然抗體 兒童比例升幅最大

美國疾病管制和預防中心 (CDC) 周二 (26 日) 公布，現在美國每 5 人中就有 3 人擁有因先前新冠肺炎確診後產生的抗體 (自然抗體)，且兒童中的比例甚至更高，凸顯出冬季 Omicron 感染潮的範圍相當廣泛。

在高傳染性的 Omicron 變種株引發史無前例的大規模感染潮下，去年 12 月擁有新冠病毒自然抗體的美國人口比例約莫 34%，今年 2 月該比例激升至約 58%。CDC 的分析沒有將接種疫苗產生抗體者納入考量。

兒童中自然抗體增加的比例最為明顯，表明冬季 Omicron 感染潮期間兒童中的感染率很高。去年 12 月擁有自然抗體的兒童和青少年比率約 45%，但現在約莫 75%。

兒童的高感染率可能是因為疫苗接種率低於成人。截至 4 月，5 至 11 歲兒童接種率僅 28%，12 至 17 歲青少年完全接種疫苗率僅 59%。5 歲以下兒童尚未具新冠疫苗接種資格。

65 歲及以上的人（疫苗接種率最高的群體）只有約莫 33% 擁有自然抗體。大約 64% 的 18 至 49 歲的成年人擁有自然抗體，而 50 歲至 64 歲族群約莫 50% 擁有自然抗體。

CDC 自去年 9 月到 今年 1 月每月從全國商業實驗室網路分析約 74000 份血液樣本，2 月份分析樣本數減至 46000 份，檢測樣本中是否具有因感染才會產生的某種形式的抗體，而非透過疫苗產生。

然而，CDC 官員周二表示，該研究沒有衡量這些自然抗體的水準是否足以防止再次感染和重症。

CDC 主任 Rochelle Walensky 表示，衛生官員認為，全美大量的免疫保護力來自疫苗、加強劑和感染後的自然抗體。他也警告，接種疫苗仍是保護自己免受病毒侵害的最安全策略。

Walensky 說：「就算具有自然抗體者，我們仍然繼續鼓勵他們接種疫苗，因為我們不清楚他們何時感染，產生的保護力是否已經減弱，與我們從疫苗和加強劑中獲得的保護力相比，我們對自然抗體的保護程度了解並不多。」

根據隸屬於康乃爾大學的 Qatar 科學家 3 月發佈的研究報告，以再次感染 BA.2 病毒株而言，自然抗體可產生 73% 保護力避免住院，但注射輝瑞 (PFE-US) 三劑疫苗者產生的避免住院保護力達 98%。該報告尚未通過同業評審。

根據 CDC 數據，全美人口約 66% 已完全接種疫苗，77% 人口至少接種過一劑疫苗。