NAR：美國3月二手屋銷售連跌5個月 合約數降至2年多新低

由於房價和房貸利率飆升讓買家卻步，3 月購買美國二手屋的合約數降至近 2 年來最低水平。

全國房地產經紀人協會 (NAR) 周三 (27 日) 表示，已簽訂合約的待售房屋銷售指數上月下跌 1.2% 至 103.7。這是連續第 5 個月下跌，並將合約數推至 2020 年 5 月以來的最低水平。

東北部的待售房屋銷售量上升，但南部、中西部和西部則下降。

上周數據顯示，3 月二手屋銷售量跌至近 2 年來的最低水平。

根據房貸金融機構房地美的數據，截至 4 月 21 日的當周，30 年期固定利率房貸平均利率為 5.11%，為 2010 年 4 月以來的最高水平，高於前一周的 5.00%。

標準普爾 CoreLogic Case-Shiller 的 20 大城房價指數在 2 月同比飆升創紀錄的 20.2%。聯邦住房金融局 (FHFA) 衡量的房價在截至 2 月的 12 個月內上漲了 19.4%。

NAR 首席經濟學家雲恩 (Lawrence Yun) 表示：「購屋的願望仍然存在，但財務能力已成為主要限制因素。」

房貸利率可望將進一步上升，聯準會 (Fed) 預計下周將升息 50 個基點，並很快開始減持資產。

Fed 在 3 月將政策利率調升 25 個基點，這是 3 年多以來的首次升息，以應對飆升的通膨。