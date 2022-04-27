〈聯電法說〉持續與客戶簽長約 對明年展望有信心

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (27) 日召開法說，今年營收、ASP 展望維持不變，並持續與客戶簽訂長約，即使市場變化、供給將增加，對 2023 年展望還是很有信心。

聯電對今年營收、ASP 維持預估，預期營收將優於或與產業平均產值 20% 相近，ASP 增幅則維持 14-16%，與去年相近。

對於明年，王石表示，從聯電專注的領域來看，市場需求會持續成長，但有鑑於大環境情況變化，審慎樂觀看待，將持續與客戶緊密合作，強化產品線。

聯電今年 1 月法說時，原預估今年資本支出將達 30 億美元，不過，2 月宣布在新加坡建新廠後，資本支出也將此上調至 36 億美元，增加約 2 成，並較去年大幅成長 1 倍。

聯電南科 Fab 12A P5 廠區擴產的 1 萬片產能，將在本季進入量產，使總產能增加約 4-5%。共同總經理王石指出，P5 新產能上線將可滿足客戶 28 奈米需求缺口。

聯電日前宣布在新加坡 Fab 12i 擴建新廠計畫，也已與客戶簽自 2024 年起的數年供貨合約。王石強調，目前也有許多長約與客戶討論中，與 DENSO 的合作也有包括部分長約。

隨著市場產能陸續開出，也引發供給過剩疑慮，不過，王石強調，28 奈米是許多應用的甜蜜點，受惠 WiFi 6E、網路、oLED 驅動 ic 等應用，持續驅動需求成長，加上與主要客戶簽長約，也建立長期合作關係，對新廠產能利用率有信心。

聯電 P6 廠區擴產進度受零組件缺料、人力短缺等因素影響，導致設備交期遞延，王石表示，持續與客戶及供應商合作，確保對客戶的長約供給維持不變。