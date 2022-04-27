〈世豐法說〉Q2產品組合續優化 毛利率估回到22%

螺絲廠世豐 (2065-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理陳駿彥表示，第二季產品組合持續轉佳，毛利率可望回到去年第四季 22% 的水準，而目前接單狀況也較前幾個月回溫，能見度已達 8 月。

陳駿彥表示，目前接單狀況跟前幾個月相比，狀況有比較好，下游庫存去化告一段落，美州地區客戶已逐步提高尖尾螺絲、長尺寸螺絲下單力道，鑽尾螺絲在歐美市場訂單也增長，都帶動產品組合持續轉佳，推升毛利率回升。

另一方面，原料盤元價格反彈，也是刺激客戶拉貨的原因之一，陳駿彥表示，第二季中鋼 (2002-TW) 盤元價格上漲 8%，也會跟客戶協調轉嫁成本，市場有便宜的料會還是會適量採購，優化成本結構；目前公司從接單到出貨還是要 4-6 個月，原料庫存則約 3 個月。

陳駿彥表示，今年仍以優化毛利率為目標，除了透過產品組合改善外，公司內部也持續優化製成，上季已將永安廠烤漆、噴頭等產線遷移至橋頭廠區，後段製程集中生產管理，可望發揮規模經濟的效益。

世豐第一季營收 6.51 億元，季、年均減 12%，毛利率 20.4%，季減 1.6 個百分點、年增 4 個百分點，稅後純益 0.82 億元，較前季略增、年增逾 5 成，每股純益 1.51 元，寫下歷年同期新高。