台航擬配現金股利2元 寫11年來新高 將再訂2艘新船

散裝航商台航 (2617-TW) 今 (27) 日董事會通過，擬配發現金股利 2 元，為 2011 年以來新高，配息率 63%，以今日收盤價 35.45 元計算，現金殖利率 5.64%，同時，台航表示，由於持續看好散裝今明兩年市況，將再訂購 2 艘 4 萬噸級散裝輕便型原木船，持續汰舊換新、添營運新動能。

台航董事會今日通過，將訂購 2 艘 4 萬噸級散裝輕便型原木船，合計交易總額為 6460 萬美元 (約新台幣 19 億元)。

台航指出，由於疫後全球景氣持續復甦，鐵礦砂、煤炭需求高，但新船噸供給有限，且疫情造成塞港狀況，仍看好今明兩年乾散貨船運市場。

另一方面，台航代營業務持續進行中，日前取得的中油觀塘港 LNG 拖船 25 年合約 (建造 5 艘拖船，2 艘交通船)，預計 10 月營運。

台航強調，散裝船隊持續汰舊換新，除了新訂船舶，新臺澎輪也預計於 2023 年 8 月投入營運。

展望後市，台航認為，由於全球散裝船和油輪僅不到 25% 符合 EEXI 標準 (SSY 報告)，未來，未達標船舶恐遭淘汰、船速下降等，使船噸供給減少，有利供需結構維持健康。

台航去年合併營收 32.26 億元，年增 29.5%，稅後純益 13.2 億元，年增 154.79%，每股純益 (EPS)3.16 元，創 2011 年以來新高。