研華劉克振：接單維持高檔 四大領域迎高成長

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 董事長劉克振在營業報告書指出，儘管仍有供應鏈挑戰，但整體接單狀況仍處於高檔，產能擴充計畫已接近完成，並看好四大高速成長領域，將發揮既有的 IIoT 硬體優勢，積極拓展高獲利、高成長的市場。

劉克振指出，以成長動能而言，前四大高速成長的應用領域包含工業物聯網平台 IIoT Platform、工業物聯網軟體及應用 IIoT SW and Applications、工業物聯網整合服務 IIoT Services、物聯網網安服務 IIoT Security 等，預估近五年複合成長率皆逾 30%。

在市場趨勢與營運策略部分，劉克振引述研調機構 Gartner 所提出的工業物聯網商機地圖報告，全球工業物聯網產業近五年將加速成長，其中工業聯網設備 IIoT Connectivity 領域之預估獲利率高達 40%，與研華既有的核心業務具龐大綜效，是未來重點策略方向。

此外， Gartner 及多家國際研調機構同步指出，物聯網結合大數據與機器學習，運用於自動化生產、場域監控、設備預防保養、倉儲管理與醫療保健等場域，已蔚為趨勢。

劉克振表示，研華也深度布局 WISE-IoT 技術領域，鎖定智能製造、零售、與醫療領域，搭載自主研發之 WISE-PaaS 工業雲平台，提供軟硬整合的智慧解決方案，另外，隨各主要工業國積極對應氣候變遷，同步帶來許多包括工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等基礎建設的需求。