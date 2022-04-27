外資再提款台積、金融股 低接搶進航空雙雄逾萬張

台股今 (27) 日大跌 341.44 點，守住 16300 點關卡，三大法人共賣超 244.96 億元，外資連 4 天賣超，今日持續減碼金融族群，並再提款台積電 2.8 萬張，低接搶進航空雙雄 1.6 萬張以及華新等傳產族群。

三大法人今日僅投信持續站在多方，買超 12.38 億元，外資賣超 211.44 億元、自營商賣超 45.9 億元。三大法人合計賣超 244.96 億元；期貨方面，外資淨空單增加 3240 口至 12944 口。

外資今日狂倒金融族群，新光金 6.8 萬張最多，開發金 1.6 萬張、元大金超過 1 萬張、國泰金 8806 張、富邦金 8317 張；持續提款台積電，再調節 2.8 萬張，其他電子股包括仁寶 1. 萬張、日月光與群創也有逾 8000 張；傳產股則以中鋼最多，約 1 萬張。

外資同步調節兩檔 ETF，分別為國泰智能電動車 1.9 萬張、元大台灣 50 1.8 萬張。

外資買超標的方面，集中在傳產族群，包括航空雙雄華航 8997 張、長榮航 6821 張，華新 8521 張，長榮也敲進 6366 張；另外買超最多是友達 3.1 萬張，其次為臺企銀 1.2 萬張，其餘有欣興、合晶、亞太電、台勝科等。

投信今日賣超中鋼最多，近 1.3 萬張，其次分別為友達 4901 張、景碩 4056 張，大成鋼、漢磊、台勝科、旺宏、華邦電、華航、中鴻等。

投信集中買超金融族群包括兆豐金、開發金、中信金、元大金、永豐金，均 2000-3000 張；以金像電最多，共 3029 張，另外遠傳、智易、聯電、中興電、英業達、宏碁等。