〈智慧顯示展〉雙虎加深在台投資 蔡英文：台灣面板產業前景令人期待

2022 Touch Taiwan 智慧顯示展今 (27) 日開展，總統蔡英文出席開幕典禮指出，Touch Taiwan 是今年上半年最大的電子製造產業盛會，也肯定面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 持續加深在台投資，認為在大家的投入、支持下，台灣面板產業前景令人期待。

蔡英文表示，顯示科技是台灣重要且具有優勢的產業，包含電視、車用面板出貨量，都已在全球扮演舉足輕重的腳色，尤其近年在疫情之下，全球供應鏈重組，加上遠距商機，帶動了面板產業的成長。

蔡英文也肯定面板業者選擇在台灣加深經營、發展，包含群創回台投資 AI 智慧製造、前瞻研發，友達則是規劃在中科加碼投資擴廠，相信在廠商與政府的投入和支持下，台灣面板產業前景將令人期待。

蔡英文感謝台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 理事長柯富仁、各主辦單位的用心規劃，加上廠商踴躍參加這場盛會，共同展現台灣在顯示器產業的創新能力，並讓國際看到台灣產業實力，成功拓展海外市場。

2022 Touch Taiwan 智慧顯示展將從 27 日至 29 日在南港展覽館一館登場，聚焦在跨域整合、顯示未來，並細分六大主題，包含智慧顯示、智慧製造、先進設備、新創學研、工業材料、淨零碳排等，參展規模則達到 320 家廠商，使用 933 個攤位、年增 17%，創下歷年新高。